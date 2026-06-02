Dnevni horoskop, Ribe, 02. 06. 2026.

Ljubav: Intuicija će snažno voditi ljubavna zbivanja. Bit će osjetljive suptilne poruke i skrivene emocije. Slobodne Ribe mogle bi doživjeti susret koji će probuditi maštu. U odnosima će prevladavati nježnost i razumijevanje.

Posao: Poslovne okolnosti razvijat će se mirnijim tempom. Bit će uočene prilike koje su drugima promaknule. Jedna suradnja mogla bi pokazati neočekivan potencijal. Financijska pitanja zahtijevat će tek manju pozornost.

Zdravlje: Unutarnji mir pozitivno će djelovati na opće stanje organizma. Povećat će se osjećaj emocionalne ravnoteže. Tijelo će se lakše oporavljati od umora. Dan će završiti u znaku zadovoljstva i smirenosti.