Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 02. 06. 2026.
Ljubav: Ljubavna zbivanja mogla bi donijeti ugodno iznenađenje. Partner će pokazati više razumijevanja i podrške. Slobodne Vage mogle bi privući pažnju osobe koju već neko vrijeme promatraju. Romantična energija bit će pojačana.
Posao: Suradnja s drugima pokazat će se iznimno važnom. Bit će postignut napredak u pitanju koje je dugo stajalo na mjestu. Očekuju se korisni kontakti i zanimljivi prijedlozi. Financijska pitanja kretat će se u povoljnom smjeru.
Zdravlje: Psihička ravnoteža bit će izraženija nego inače. Nestajat će osjećaj unutarnje nesigurnosti. Tijelo će slati pozitivne signale. Dan će proteći uz solidnu razinu energije.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Maloljetnik teško ozlijeđen kod karlovačke tržnice!
emedjimurje /
Međimurka kreće u ekstremni izazov sa Željanom Rakelom
RI PORTAL /
Kolumna Nevena Šantića: Ping pong oko Klobučarićeva trga
dubrovački dnevnik /
Napustio nas je gospar Pero Išan Lepeš: 'Grad više neće biti isti'
e zadar /
Pobuna vozača Čistoće: Izabrali svoje predstavnike radnika i traže hitan sastanak s Erlićem
SiB /
Sajam antikviteta seli na novu lokaciju
Izdvojeno
NIJE IM LAKO /
U grupi su s Hrvatskom i imaju velike probleme: Kasne s objavom popisa
STOTI ROĐENDAN LEGENDE /
Prevarili ste se ako Marilyn Monroe vidite samo kao seks simbol, evo i zašto...
'ZAGREB ŽIVI VJEČNO' /
Nije obukao ovaj dres pa smo mu ga 'navukli'... Zoran Milanović je hit dana!
SKOK KROZ PROZOR /
Filmski bijeg od policije, ASAP Rocky stiže u Zagreb: Ovo je Direktov rendgen dana
DVOJICA UHIĆENA /
Velika zapljena dresova u Kanadi uoči Svjetskog prvenstva: Vrijednost? Nevjerojatna