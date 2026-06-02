Dnevni horoskop, Vaga, 02. 06. 2026.

Ljubav: Ljubavna zbivanja mogla bi donijeti ugodno iznenađenje. Partner će pokazati više razumijevanja i podrške. Slobodne Vage mogle bi privući pažnju osobe koju već neko vrijeme promatraju. Romantična energija bit će pojačana.

Posao: Suradnja s drugima pokazat će se iznimno važnom. Bit će postignut napredak u pitanju koje je dugo stajalo na mjestu. Očekuju se korisni kontakti i zanimljivi prijedlozi. Financijska pitanja kretat će se u povoljnom smjeru.

Zdravlje: Psihička ravnoteža bit će izraženija nego inače. Nestajat će osjećaj unutarnje nesigurnosti. Tijelo će slati pozitivne signale. Dan će proteći uz solidnu razinu energije.