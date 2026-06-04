Dnevni horoskop, Vaga, 04. 06. 2026.

Ljubav: Balans između davanja i primanja donosi osjećaj ispunjenosti. Neočekivani susreti mogu potaknuti pozitivnu refleksiju. Harmonija je prisutna u srcu i okolini.

Posao: Odluke donose unutarnju jasnoću i stabilnost. Suradnje se jačaju kroz timski rad. Prilike se pojavljuju u trenutku kada je fleksibilnost prisutna.

Zdravlje: Umirivanje misli donosi olakšanje fizičkim napetostima. Energetski tokovi tijela se skladno usklađuju. Prisutnost u trenutku donosi unutarnji mir.