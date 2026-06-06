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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 06. i 07. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 06. i 07. 06. 2026.
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Ljubav: Želja za slobodom i uzbuđenjem bit će naglašena. Moguće je poznanstvo koje donosi dašak avanture. U postojećim odnosima povećat će se potreba za iskrenošću. Vikend donosi optimizam i vedrinu.

Posao: Misli će često biti usmjerene prema budućim projektima. Pojavit će se nova perspektiva koja otvara zanimljive mogućnosti. Financijska pitanja pokazivat će potencijal za rast. U planovima će biti više hrabrosti.

Zdravlje: Razina energije bit će vrlo dobra. Potreba za kretanjem i promjenom okoline bit će izražena. Dobro raspoloženje pozitivno će djelovati na organizam. Osjećat će se polet i vitalnost.

Snovi i vizije: Snovi će sadržavati motive putovanja i dalekih krajeva. Vizije će otkrivati nove horizonte. Mogla bi se pojaviti poruka povezana s osobnim rastom. Intuicija će poticati širenje vidika.

Dnevni Horoskop Strijelac

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