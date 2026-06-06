Dnevni horoskop, Ovan, 06. i 07. 06. 2026.

Ljubav: Tijekom vikenda bit će probuđena snažna potreba za iskrenim emocijama. U jednom odnosu mogla bi biti razotkrivena dugo skrivana osjećanja. Privlačnost prema osobi iz bliskog okruženja bit će naglašena. Atmosfera će biti obojena uzbuđenjem i blagom dozom neizvjesnosti.

Posao: Iako je vikend, misli će se često vraćati na poslovne planove. Mogla bi biti primijećena prilika koja će kasnije donijeti financijsku korist. Nešto što je donedavno djelovalo neizvedivo počet će dobivati jasnije obrise. Povećat će se osjećaj kontrole nad budućim događajima.

Zdravlje: Razina energije bit će promjenjiva, ali uglavnom stabilna. Tijelo će slati jasne znakove o potrebi za odmorom. Osjećaj unutarnjeg mira bit će snažniji nego prethodnih dana. Emocionalna ravnoteža pozitivno će djelovati na opće stanje organizma.

Snovi i vizije: Snovi će nositi simboliku novih početaka. Mogli bi se pojaviti motivi vrata, putovanja ili nepoznatih prostora. U vizijama će se nazirati smjer kojim će se uskoro krenuti. Jedna intuitivna poruka ostat će dugo u sjećanju.