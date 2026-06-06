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Dnevni horoskop, Vaga, 06. i 07. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 06. i 07. 06. 2026.
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Ljubav: Ljubavni odnosi bit će obojeni harmonijom i željom za bliskošću. Mogla bi biti uspostavljena nova ravnoteža u važnom odnosu. Privlačnost će se razvijati spontano. Vikend donosi ugodne trenutke i emotivnu nježnost.

Posao: Razmišljanja o suradnjama bit će naglašena. Moguće je da će se otvoriti prostor za zanimljivo partnerstvo. Financijska pitanja ulazit će u stabilniju fazu. U budućim planovima bit će prisutno više optimizma.

Zdravlje: Psihičko stanje bit će uglavnom uravnoteženo. Potreba za ljepotom i ugodnim okruženjem pozitivno će djelovati na raspoloženje. Tijelo će dobro reagirati na odmor. Osjećat će se više lakoće.

Snovi i vizije: Snovi će biti estetski bogati i puni simbolike odnosa. Mogle bi se pojaviti slike mostova ili susreta. Vizije će ukazivati na važnost međuljudskih veza. Intuicija će voditi prema skladnijim izborima.

Dnevni Horoskop Vaga

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