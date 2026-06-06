Dnevni horoskop, Škorpion, 06. i 07. 06. 2026.

Ljubav: Strasti će biti intenzivne i teško skrivene. Jedna situacija mogla bi razotkriti pravu prirodu nečijih osjećaja. Magnetična privlačnost bit će posebno naglašena. Vikend donosi duboke emocionalne doživljaje.

Posao: Površne informacije neće biti dovoljne. Bit će otkrivene pojedinosti koje su dosad ostajale skrivene. Financijska pitanja ulazit će u zanimljivu fazu razvoja. Osjećat će se veća moć utjecaja na okolnosti.

Zdravlje: Emocionalna energija bit će snažna. Potisnuti osjećaji tražit će svoj izlaz. Intenzivni unutarnji procesi dovest će do rasterećenja. Organizam će pokazivati znakove obnove.

Snovi i vizije: Snovi će biti izrazito simbolični i pamtljivi. Mogle bi se pojaviti poruke povezane s transformacijom. Vizije će otkrivati skrivene motive ljudi iz okruženja. Jedan san mogao bi ostaviti snažan dojam.