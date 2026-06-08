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Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 08. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 08. 06. 2026.
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Ljubav: Ljubavni odnosi prolazit će kroz fazu iskrenijeg izražavanja osjećaja. Neke sumnje koje su postojale ranije počet će se raspršivati. Slobodne Djevice mogle bi upoznati osobu zanimljivih životnih stavova. U vezama će biti naglašena važnost povjerenja.

Posao: Detalji koji su drugima promaknuli sada će postati ključni. Bit će prepoznata marljivost i odgovornost. Financijski razvoj događaja mogao bi donijeti osjećaj olakšanja. Jedan dugoročan plan pokazat će znakove uspješnog razvoja.

Zdravlje: Organizam će dobro reagirati na ustaljeni ritam. Povećat će se osjećaj unutarnje stabilnosti. Manje iscrpljenosti iz prethodnog razdoblja postupno će nestajati. Raspoloženje će biti uravnoteženo.

Dnevni Horoskop Djevica

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