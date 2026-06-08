Dnevni horoskop, Lav, 08. 06. 2026.

Ljubav: Privlačnost između dvoje ljudi mogla bi postati vrlo očita. Jedan kompliment ili gesta ostavit će snažan dojam. Slobodni Lavovi mogli bi biti ugodno iznenađeni nečijom hrabrošću. U vezama će se ponovno probuditi iskra koja je nakratko bila uspavana.

Posao: Bit će otvorene mogućnosti za isticanje osobnih kvaliteta. Važna osoba mogla bi pokazati veće povjerenje nego dosad. Financijska pitanja krenut će u smjeru koji ulijeva sigurnost. Povećat će se osjećaj kontrole nad poslovnim obvezama.

Zdravlje: Vitalnost će biti na zavidnoj razini. Pojavit će se dodatni motiv za aktivniji pristup svakodnevici. Manje napetosti brzo će nestajati. Cjelokupno stanje organizma djelovat će stabilno.