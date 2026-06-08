Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 06. 2026.
Ljubav: Strasti će biti izraženije nego proteklih dana. Jedna osoba mogla bi pokazati interes koji više neće biti moguće ignorirati. Slobodnim Škorpionima predviđa se intrigantan susret. U vezama će se produbiti osjećaj povjerenja.
Posao: Važne odluke približavat će se svojoj završnoj fazi. Pojavit će se prilika za ostvarivanje financijske koristi. Skriveni detalji izaći će na vidjelo i olakšati procjenu situacije. Intuicija će se pokazati vrlo pouzdanom.
Zdravlje: Razina energije bit će snažna i postojana. Emocionalna napetost koja se nakupljala postupno će slabjeti. Osjećaj unutarnje snage bit će izražen. Organizam će pokazivati dobru otpornost.
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