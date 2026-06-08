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Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 08. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 08. 06. 2026.
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Ljubav: Bit će naglašena želja za skladom i međusobnim razumijevanjem. Jedan susret mogao bi donijeti neočekivanu emocionalnu inspiraciju. Slobodne Vage mogle bi se naći pred zanimljivim izborom. U postojećim odnosima pojačat će se osjećaj povezanosti.

Posao: Suradnja s drugima pokazat će se vrlo korisnom. Moguće je dobivanje pohvale za prethodni trud. Financijska pitanja odvijat će se bez većih prepreka. Nove ideje bit će prihvaćene s više interesa nego što se očekivalo.

Zdravlje: Psihofizička ravnoteža bit će naglašena tijekom dana. Stresne situacije neće ostaviti značajniji trag. Povećat će se osjećaj zadovoljstva vlastitim napretkom. Organizmu će odgovarati mirniji tempo aktivnosti.

Dnevni Horoskop Vaga

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