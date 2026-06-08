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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 08. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 08. 06. 2026.
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Ljubav: Pojačana intuicija omogućit će bolje razumijevanje tuđih osjećaja. Jedan susret mogao bi ostaviti snažan emocionalni trag. Slobodne Ribe mogle bi biti ugodno iznenađene razvojem jednog poznanstva. U vezama će prevladavati toplina i nježnost.

Posao: Na poslovnom planu bit će primijećeni rezultati ranijeg truda. Pojavit će se prilika za suradnju koja nosi dugoročan potencijal. Financijske okolnosti postupno će se popravljati. Kreativnost će igrati važnu ulogu u donošenju odluka.

Zdravlje: Unutarnji mir bit će snažniji nego prethodnih dana. Organizam će pokazivati dobru sposobnost oporavka. Emocionalna ravnoteža pozitivno će utjecati na fizičko stanje. Dan će završiti u ozračju optimizma i zadovoljstva.

Dnevni Horoskop Ribe

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