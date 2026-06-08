Dnevni horoskop, Jarac, 08. 06. 2026.

Ljubav: Ljubavni odnosi ulazit će u mirniju i stabilniju fazu. Jedna iskrena gesta mogla bi imati veći značaj nego što će se na prvi pogled činiti. Slobodni Jarčevi mogli bi osjetiti privlačnost prema osobi snažnog karaktera. Emocionalna sigurnost bit će u prvom planu.

Posao: Posvećenost poslu donosit će konkretne rezultate. Nadređeni ili suradnici mogli bi iskazati veće poštovanje prema uloženom trudu. Financijska pitanja razvijat će se povoljno. Dugoročni planovi dobit će čvršće temelje.

Zdravlje: Osjećat će se stabilnost i izdržljivost. Manje tegobe povezane s umorom postupno će se povlačiti. Psihička snaga bit će naglašena. Dan će završiti u znaku unutarnjeg zadovoljstva.