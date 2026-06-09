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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 09. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 09. 06. 2026.
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Ljubav: Pozornost drugih bit će lako privučena bez velikog truda. U ljubavi će biti prisutna želja za iskrenim pokazivanjem osjećaja. Jedan kompliment mogao bi ostaviti snažan trag. Odnosi koji su prolazili kroz zastoje počet će pokazivati znakove napretka.

Posao: Profesionalna ambicija bit će naglašena i lako uočljiva. Pojavit će se prilika za isticanje sposobnosti pred važnim osobama. Neki planovi mogli bi krenuti brže od očekivanog. Financijske okolnosti donijet će razlog za optimizam.

Zdravlje: Vitalnost će biti na dobroj razini. Tijelo će pokazivati otpornost na svakodnevne napore. Moguća je pojačana potreba za kretanjem i aktivnošću. Dan će završiti uz osjećaj zadovoljstva.

Dnevni Horoskop Lav

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