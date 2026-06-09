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Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 06. 2026.
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Ljubav: Intenzivne emocije obilježit će ljubavna događanja. Neke skrivene misli i osjećaji mogli bi izaći na vidjelo. Privlačnost prema jednoj osobi postat će snažnija nego prije. U odnosima će se tražiti iskrenost i dubina.

Posao: Pojavit će se situacija koja će zahtijevati odlučnost i koncentraciju. Poslovne tajne ili informacije od posebnog značaja mogle bi doći u prvi plan. Financijska pitanja tražit će dodatnu pozornost. Uložen trud neće ostati nezamijećen.

Zdravlje: Psihička snaga bit će izražena. Moguće je povremeno osjećanje napetosti zbog intenzivnih događaja. Organizam će se uspješno prilagođavati promjenama. Večernji sati donijet će više mira.

Dnevni Horoskop škorpion

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