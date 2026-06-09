Dnevni horoskop, Ribe, 09. 06. 2026.

Ljubav: Intuicija će igrati važnu ulogu u ljubavnim odnosima. Neke situacije bit će shvaćene bez mnogo riječi. Emotivna povezanost s bliskom osobom postat će snažnija. Moguće je ugodno iznenađenje koje će uljepšati dan.

Posao: Poslovni događaji odvijat će se mirnijim tempom. Jedna kreativna ideja mogla bi privući više pažnje nego što se očekivalo. Suradnja s drugima pokazat će se uspješnom. Financijska stabilnost ostat će očuvana.

Zdravlje: Osjećaj unutarnjeg mira pozitivno će djelovati na organizam. Manje napetosti iz prethodnih dana postupno će nestajati. Intuitivno će se prepoznavati što donosi ravnotežu i zadovoljstvo. Dan će završiti u ugodnom raspoloženju.