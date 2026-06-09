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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 09. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 09. 06. 2026.
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Ljubav: Ljubavni život mogao bi donijeti neočekivane susrete ili zanimljive razgovore. U vezama će se osjećati potreba za više slobode i spontanosti. Jedna osoba mogla bi pokazati veće zanimanje nego što se pretpostavljalo. Atmosfera će biti optimistična i vedra.

Posao: Poslovni planovi dobit će novu dinamiku. Pojavit će se prilika za širenje kontakata ili novih ideja. Neki projekti koji su stagnirali počet će se pokretati. Financijska pitanja razvijat će se povoljnije nego ranije.

Zdravlje: Razina energije bit će vrlo dobra. Aktivnosti na otvorenom pozitivno će djelovati na raspoloženje. Moguća je pojačana potreba za kretanjem i promjenom okruženja. Tijelo će pokazivati dobru otpornost.

Dnevni Horoskop Strijelac

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