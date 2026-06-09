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Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 09. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 09. 06. 2026.
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Ljubav: Emocije će se pokazivati suptilnije nego inače, ali će biti iskrene i duboke. U postojećim odnosima naglasak će biti na povjerenju. Jedna situacija mogla bi potvrditi koliko je određena osoba važna. Stabilnost će donositi osjećaj zadovoljstva.

Posao: Poslovne obveze bit će brojne, ali uspješno organizirane. Autoritet i iskustvo doći će do izražaja. Neke odluke vezane uz financije pokazat će se vrlo korisnima. Dan će donijeti osjećaj napretka.

Zdravlje: Fizička izdržljivost bit će na dobroj razini. Moguća je manja iscrpljenost u večernjim satima. Potreba za kvalitetnim odmorom bit će naglašena. Opće stanje ostat će stabilno.

Dnevni Horoskop Jarac

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