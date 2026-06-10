Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 06. 2026.
Ljubav: Strasti će biti pojačane, a emocije intenzivne. Jedna situacija mogla bi otkriti nečije skrivene namjere. U postojećim vezama doći će do dubljeg razumijevanja partnerovih potreba. Slobodnim Škorpionima predviđa se intrigantan susret koji neće ostati bez nastavka.
Posao: Na poslu će biti potrebno pokazati strpljenje. Neke informacije još neće biti potpuno otkrivene, ali važni odgovori bit će sve bliže. Intuicija će se pokazati pouzdanim vodičem. Financijski planovi dobit će čvršće temelje.
Zdravlje: Bit će prisutna snažna mentalna izdržljivost. Emocionalno rasterećenje donijet će osjećaj olakšanja. Organizam će dobro reagirati na umjerene aktivnosti. Vitalnost će postupno rasti.
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