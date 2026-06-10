FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 10. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 10. 06. 2026.
×
Foto:

Ljubav: U ljubavnim odnosima tražit će se sigurnost i stabilnost. Neke neizrečene misli konačno bi mogle biti podijeljene s voljenom osobom. Partner će pokazati više razumijevanja nego što se očekivalo. Slobodnim Djevicama predviđa se zanimljivo poznanstvo kroz posao ili svakodnevne obveze.

Posao: Preciznost i organiziranost donijet će dobre rezultate. Jedan detalj koji su drugi zanemarili mogao bi se pokazati vrlo važnim. Moguće je priznanje za uložen trud. Financijska pitanja razvijat će se u željenom smjeru.

Zdravlje: Bit će prisutna potreba za kvalitetnijim odmorom. Organizam će pozitivno reagirati na umjeren ritam aktivnosti. Osjećaj kontrole nad situacijom donijet će dodatnu sigurnost. Zdravstvena slika ostat će stabilna.

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno