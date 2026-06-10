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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 06. 2026.
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Ljubav: U ljubavi će se tražiti sloboda i iskrenost. Moguće je poznanstvo koje će donijeti osjećaj uzbuđenja i avanture. U vezama će se razgovarati o budućim planovima. Jedna spontana situacija mogla bi uljepšati cijeli dan.

Posao: Nove ideje nailazit će na pozitivan odjek. Moguće je otvaranje prilike povezane s putovanjem, edukacijom ili suradnjom na daljinu. Entuzijazam će biti prepoznat i cijenjen. Financijske okolnosti pokazivat će trend rasta.

Zdravlje: Osjećat će se pojačana potreba za kretanjem. Optimizam će imati pozitivan učinak na opće stanje organizma. Manji umor brzo će biti prevladan. Dan će biti obilježen dobrom energijom.

Dnevni Horoskop Strijelac

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