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Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 11. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Rak, 11. 06. 2026.
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Ljubav: Intimni trenuci donose uvid u vlastite želje i granice. Osjećaji se pojačavaju kroz prisutnost i tišinu. Neke veze mogu doživjeti tihi preokret.

Posao: Profesionalne situacije zahtijevaju prilagodbu i osjetljivost. Neočekivane informacije otvaraju nove puteve. Suradnici iskazuju potporu kroz male geste.

Zdravlje: Osjetljivost tijela naglašena je danas. Opuštanje kroz prirodu ili meditaciju donosi unutarnju ravnotežu. Energija se povećava kroz tihe aktivnosti.

Dnevni Horoskop Rak

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