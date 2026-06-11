Dnevni horoskop, Rak, 11. 06. 2026.

Ljubav: Intimni trenuci donose uvid u vlastite želje i granice. Osjećaji se pojačavaju kroz prisutnost i tišinu. Neke veze mogu doživjeti tihi preokret.

Posao: Profesionalne situacije zahtijevaju prilagodbu i osjetljivost. Neočekivane informacije otvaraju nove puteve. Suradnici iskazuju potporu kroz male geste.

Zdravlje: Osjetljivost tijela naglašena je danas. Opuštanje kroz prirodu ili meditaciju donosi unutarnju ravnotežu. Energija se povećava kroz tihe aktivnosti.