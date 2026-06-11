Dnevni horoskop, Škorpion 11. 06. 2026.

Ljubav: Intenzitet emocija naglašava dublje uvide u odnose. Tajni ili skriveni osjećaji mogu izaći na vidjelo. Privlačnost je snažna, ali suptilna.

Posao: Profesionalne prilike pojavljuju se kroz strategiju i intuiciju. Neočekivani izazovi otkrivaju skrivene mogućnosti. Suradnici otkrivaju neočekivanu potporu.

Zdravlje: Energija se fokusira kroz unutarnju disciplinu. Male promjene u navikama donose velike koristi. Svjesnost tijela otkriva skrivene snage.