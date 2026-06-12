Dnevni horoskop, Bik, 12. 06. 2026.

Ljubav: Intimni kontakti bit će prožeti razumijevanjem i međusobnim poštovanjem. Sitne nesigurnosti mogu se razjasniti kroz iskrenu komunikaciju. Emocionalni balans će se osjećati snažnije nego inače.

Posao: Odlučnosti će se pridavati veća važnost. Suradnje koje su bile na čekanju mogle bi se pokrenuti. Finančne prilike mogu biti neočekivane, ali obećavajuće.

Zdravlje: Energija će biti stabilna, no umor od prošlih tjedana mogao bi se osjetiti. Pravilna prehrana i kratke šetnje donijet će osvježenje.