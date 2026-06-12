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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 12. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 12. 06. 2026.
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Ljubav: Strast će biti prisutna u intenzivnijim obliku. Romantični trenutci mogu biti iznenadni i snažno emocionalni. Zajednički planovi dobivaju novi sjaj.

Posao: Ambicije će se pokazati jasnije nego inače. Neočekivane prilike za preuzimanje inicijative mogu otvoriti nove horizonte. Odnosi s kolegama bit će inspirativni.

Zdravlje: Tjelesna energija će biti visoka, no napetost u glavi može se pojaviti. Aktivnosti na otvorenom donijet će olakšanje i balans.

Dnevni Horoskop Lav

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