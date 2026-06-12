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Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 12. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 12. 06. 2026.
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Ljubav: Stabilnost i osjećaj sigurnosti bit će naglašeni. Sitni gestovi pažnje mogu produbiti emocionalne veze. Povjerenje u partnera donijet će mir.

Posao: Odgovornosti i disciplini pridaje se veća važnost. Rad na dugoročnim projektima donijet će priznanje i osobno zadovoljstvo. Prilike za napredak bit će prisutne.

Zdravlje: Tijelo i um bit će u balansu. Rutine i disciplina podržat će energiju. Sitni trenuci opuštanja bit će posebno dragocjeni.

Dnevni Horoskop Jarac

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