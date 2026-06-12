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Dnevni horoskop, Ribe, 12. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 12. 06. 2026.
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Ljubav: Intuicija će voditi emotivne odluke. Suosjećanje i empatija bit će snažno prisutni. Neočekivani trenuci nježnosti mogu donijeti unutarnju radost.

Posao: Kreativnost i mašta bit će naglašene. Sitne prepreke mogle bi se pretvoriti u prilike za učenje. Suradnja s drugima donijet će nova iskustva.

Zdravlje: Osjetljivost na stres može biti prisutna, ali introspektivne aktivnosti donijet će mir. Vitalnost će se povećati kroz smirenje i opuštanje.

Dnevni Horoskop Ribe

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