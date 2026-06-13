Dnevni horoskop, Škorpion, 13. i 14. 06. 2026.

Ljubav: Intenzivne emocije će biti prisutne, a privlačnost se može povećati neočekivano. Tajne osjećaje bit će teško zadržati.

Posao: Transformacije u poslovnom okruženju donijet će nove izazove i prilike. Promjene mogu biti neočekivane, ali korisne. Fokus na ciljeve bit će naglašen.

Zdravlje: Energija će biti snažna, no napetost može utjecati na raspoloženje. Aktivnosti na otvorenom donijet će ravnotežu.

Snovi i vizije: Snovi otkrivaju skrivene potencijale, dok vizije nagovještavaju emocionalnu snagu i odlučnost.