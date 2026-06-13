Dnevni horoskop, Jarac, 13. i 14. 06. 2026.

Ljubav: Stabilnost i predanost bit će naglašeni u odnosima. Povjerenje i osjećaj sigurnosti donijet će mir. Sitni znakovi pažnje bit će posebno značajni.

Posao: Planiranje i strategija donijet će rezultate. Mogući su napredak i priznanja zbog upornosti. Odgovornost bit će prepoznata od strane drugih.

Zdravlje: Fizičko stanje bit će stabilno, ali pažnja na rutinu i odmor donijet će dodatnu energiju. Mentalna jasnoća bit će naglašena.

Snovi i vizije: Snovi mogu nagovijestiti konkretne korake prema ciljevima. Vizije donose osjećaj pripremljenosti i kontrole.