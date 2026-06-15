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Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 15. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 15. 06. 2026.
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Ljubav: Nova spoznaja o emocionalnoj bliskosti može donijeti osjećaj olakšanja i harmonije. Mali nesporazumi iz prošlosti bit će jasnije sagledani. Pojavit će se trenutci nježnosti koji potiču introspektivnu radost.

Posao: Projekti koji su dugo čekali svoju priliku bit će prepoznati i nagrađeni. Vaša energija bit će zapažena, a kolege će reagirati pozitivno na inicijative. Odluke će se donositi s više jasnoće nego prije.

Zdravlje: Tijelo i um bit će u ravnoteži kroz male rituale samopomoći. Intuicija će ukazivati na važne znakove za osobnu dobrobit. Prisutni će biti osjećaji revitalizacije.

Dnevni Horoskop Ovan

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