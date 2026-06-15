FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 15. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 15. 06. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Ravnoteža u odnosima bit će istaknuta, a mali gestovi pažnje donijet će zadovoljstvo. Nove spoznaje o partneru mogu produbiti osjećaje. Harmonične situacije bit će primjetne.

Posao: Kreativnost i diplomatski pristup bit će naglašeni. Suradnje će se razvijati skladno, a izazovi će se prevladavati s lakoćom. Prilike za napredak bit će prepoznate.

Zdravlje: Mirna energija donijet će opuštenost. Male promjene u dnevnoj rutini potaknut će osjećaj vitalnosti i unutarnjeg balansa.

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno