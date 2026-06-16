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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 16. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 16. 06. 2026.
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Ljubav: Ljubavna scena bit će ispunjena snažnim dojmovima i neizgovorenim očekivanjima. Netko bi mogao pokazati divljenje na način koji neće biti sasvim izravan. Ponos će igrati važnu ulogu, ali neće moći potpuno sakriti nježnost. U odnosima će se tražiti potvrda, ali i toplina.

Posao: Na poslu će biti prisutna potreba da se pokaže sposobnost i preuzme važnija uloga. Moguća je situacija u kojoj će vaš autoritet biti tiho testiran. Iza jedne napetosti mogla bi se skrivati prilika za dokazivanje. Rezultati će ovisiti o smirenosti, a ne samo o snazi nastupa.

Zdravlje: Vitalnost će biti izražena, ali će unutarnji pritisak tražiti mudro usmjeravanje. Srce i emocije bit će povezani snažnije nego inače. Potreba za priznanjem mogla bi iscrpiti više nego fizički napor. Ravnoteža će se vraćati kada se otpusti potreba za stalnom kontrolom dojma.

Dnevni Horoskop Lav

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