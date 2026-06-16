Dnevni horoskop, Lav, 16. 06. 2026.

Ljubav: Ljubavna scena bit će ispunjena snažnim dojmovima i neizgovorenim očekivanjima. Netko bi mogao pokazati divljenje na način koji neće biti sasvim izravan. Ponos će igrati važnu ulogu, ali neće moći potpuno sakriti nježnost. U odnosima će se tražiti potvrda, ali i toplina.

Posao: Na poslu će biti prisutna potreba da se pokaže sposobnost i preuzme važnija uloga. Moguća je situacija u kojoj će vaš autoritet biti tiho testiran. Iza jedne napetosti mogla bi se skrivati prilika za dokazivanje. Rezultati će ovisiti o smirenosti, a ne samo o snazi nastupa.

Zdravlje: Vitalnost će biti izražena, ali će unutarnji pritisak tražiti mudro usmjeravanje. Srce i emocije bit će povezani snažnije nego inače. Potreba za priznanjem mogla bi iscrpiti više nego fizički napor. Ravnoteža će se vraćati kada se otpusti potreba za stalnom kontrolom dojma.