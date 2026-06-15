Dnevni horoskop, Ribe, 15. 06. 2026.

Ljubav: Intuicija i nježnost bit će u fokusu. Emocionalna spoznaja donijet će radost i osjećaj povezanosti. Harmonija će prevladavati u odnosima.

Posao: Kreativni pristupi bit će prepoznati i nagrađeni. Suradnja s drugima bit će uspješna i poticajna. Nova rješenja i ideje bit će dobrodošla.

Zdravlje: Senzibilnost će se pretvoriti u snagu kroz introspektivne trenutke. Um i tijelo bit će skladni, a energija stabilna.