Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 15. 06. 2026.
Ljubav: Originalnost i spontana interakcija donijet će ugodne trenutke. Neočekivane geste mogu probuditi emocije. Povezanost će biti osjetno intenzivnija.
Posao: Kreativne ideje bit će primijećene i cijenjene. Suradnja s kolegama donijet će plodonosne rezultate. Fleksibilnost i prilagodljivost bit će prednost.
Zdravlje: Mentalna jasnoća i energija bit će naglašeni. Male promjene u svakodnevnoj rutini donijet će osjećaj snage i kontrole.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
S više od 2,5 promila 36-godišnjak vozio po Karlovcu pa se trijeznio u policiji!
emedjimurje /
NARANČASTO UPOZORENJE Nevrijeme, tuča i obilna kiša prijete sjeveru Hrvatske
RI PORTAL /
Policija traži očevice današnje nesreće na Kantridi, ozlijeđeni mladići u bolnici
dubrovački dnevnik /
Franković otkrio što ga je najviše dirnulo na sinoćnjem koncertu Tereze Kesovije
e zadar /
Jedna općina odlučila još jedan korak u proaktivnijem pristupu turističkoj ponudi: pokreću nabavu aquaparka
SiB /
Pogledajte kome u Osijeku, Ernestinovu i Beketincima novi tjedan počinje bez struje
Izdvojeno
NEVRIJEME UZROKOVALO KAOS /
Poplavljene Varaždinske toplice, dio terapija odgađa se: Imamo detalje
BEČKE RANE /
Luka Sučić: 'Kad se sjetim one Turske 2008., cijela obitelj je gledala i plakao sam'