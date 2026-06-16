Dnevni horoskop, Ovan, 16. 06. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu bit će probuđena stara pitanja koja su dugo mirovala ispod površine. Iz jedne tišine mogla bi se roditi važna spoznaja o tome kome je doista stalo. Nježnost će biti prisutna, ali neće biti odmah izgovorena. Srce će prepoznati ono što razum još pokušava objasniti.

Posao: Na poslovnom planu bit će otvoren prostor za ozbiljnije razmišljanje o vlastitoj vrijednosti. Nečiji postupci mogli bi pokazati koliko je vaš trud zapravo primijećen. Financijska pitanja neće biti sasvim jednostavna, ali iza njih će se skrivati prilika za stabilniji dogovor. Strpljenje će biti nagrađeno jasnijom slikom.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali pomalo raspršena. Tijelo će tražiti mirniji ritam, iako će se misli kretati prebrzo. U unutarnjem svijetu bit će prisutna potreba za rasterećenjem od starih napetosti. Dan će donijeti priliku za tiho obnavljanje snage.