Dnevni horoskop, Bik, 16. 06. 2026.

Ljubav: U ljubavi će se osjetiti potreba za sigurnošću, ali i za većom iskrenošću. Neke riječi mogle bi ostati neizgovorene, a ipak će njihova težina biti jasno prisutna. Bliskost će se graditi kroz male znakove pažnje. Ono što bude djelovalo obično moglo bi imati mnogo dublje značenje.

Posao: Poslovne okolnosti donijet će osjećaj da se nešto polako, ali sigurno pomiče u vašu korist. Trud iz prethodnog razdoblja neće biti zaboravljen. Mogla bi se pojaviti osoba koja će prepoznati vašu pouzdanost. Materijalna sigurnost bit će važna tema, ali bez naglih zaključaka.

Zdravlje: Tijelo će biti osjetljivo na pretjerivanja i unutarnji pritisak. Bit će naglašena potreba za ravnotežom između obaveza i odmora. Mir će se vraćati kroz jednostavne stvari i poznate rituale. Usporavanje će imati ljekovit učinak.