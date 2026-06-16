Dnevni horoskop, Rak, 16. 06. 2026.

Ljubav: U ljubavnom životu bit će naglašena dubina osjećaja, ali i oprez pred potpunim otvaranjem. Prošlost bi mogla nakratko pokucati na vrata sadašnjosti. Jedan pogled ili rečenica mogli bi probuditi mnogo više nego što će se priznati. Srce će tražiti sigurnost, ali i istinu.

Posao: Poslovne obaveze bit će povezane s odgovornošću koju drugi možda ne vide u cijelosti. Ipak, vaša ustrajnost neće ostati bez odjeka. Moguće je da će se jedna situacija razvijati sporije nego što se očekivalo. U pozadini će se stvarati temelj za kasniji napredak.

Zdravlje: Osjetljivost će biti pojačana, posebno na atmosferu i raspoloženja ljudi iz okoline. Tijelo će slati suptilne signale koje neće biti dobro zanemariti. Emocionalno rasterećenje bit će važnije od fizičkog napora. Mir će dolaziti kroz povlačenje u poznato i sigurno.