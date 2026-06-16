Dnevni horoskop, Vaga, 16. 06. 2026.

Ljubav: Ljubavni odnosi bit će obilježeni potrebom za skladom, ali ispod površine mogla bi tinjati neizrečena dilema. Privlačnost će biti prisutna, no neće sve biti jednostavno protumačiti. Jedan susret mogao bi otvoriti pitanje ravnoteže između davanja i primanja. Ljepota trenutka neće izbrisati potrebu za istinom.

Posao: Poslovno okruženje donijet će potrebu za diplomatskim pristupom. Neki razgovori mogli bi imati veći značaj nego što će se na početku činiti. Moguće je da će se tražiti posredovanje ili smirivanje napetosti. Vaša sposobnost mjerenja pravog trenutka bit će posebno važna.

Zdravlje: Unutarnja ravnoteža bit će osjetljivija nego inače. Previše prilagođavanja drugima moglo bi se odraziti na umor i raspršenost. Tijelo će tražiti mir, estetiku i skladan ritam. Obnavljanje energije dolazit će kroz osjećaj da ništa ne mora biti forsirano.