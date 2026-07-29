Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 07. 2026.

Ljubav: Duboke emocije postaju snažnije i otkrivaju skrivene slojeve odnosa. Intenzivni osjećaji mogu donijeti važna unutarnja otkrića. Povjerenje se gradi kroz iskrene trenutke.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do promjene perspektive i novih uvida. Strateško razmišljanje omogućuje pronalazak rješenja za složene situacije. Jedan potez može otvoriti vrata prema značajnom napretku.

Zdravlje: Obnavlja se unutarnja snaga i osjećaj emocionalne stabilnosti. Stare napetosti postupno gube svoj utjecaj. Tijelo pokazuje znakove oporavka i veće otpornosti.