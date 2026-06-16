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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 16. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 16. 06. 2026.
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Ljubav: Ljubavni život bit će obavijen osjetljivošću, čežnjom i tihim slutnjama. Nešto što se ne bude izgovorilo moglo bi se jasno osjetiti. Prošlost i sadašnjost mogle bi se na trenutak neobično ispreplesti. Srce će tražiti nježnost, ali i znak da se snovi ne gube uzalud.

Posao: Poslovne obaveze zahtijevat će više koncentracije nego inače, jer će misli lako odlaziti prema drugim temama. Ipak, kreativnost će biti snažna i mogla bi donijeti posebno rješenje. Intuicija će pomagati u procjeni ljudi i okolnosti. Jedna nejasna situacija postupno će dobivati oblik.

Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će povezana s emocionalnim dojmovima iz okoline. Potreba za mirom, snom i unutarnjim povlačenjem bit će naglašena. Tijelo će tražiti nježniji pristup i manje izlaganja napetostima. Obnova će dolaziti kroz tišinu, vodu i osjećaj sigurnog prostora.

Dnevni Horoskop Ribe

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