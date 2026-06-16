Dnevni horoskop, Jarac, 16. 06. 2026.

Ljubav: Ljubavna pitanja bit će obojena ozbiljnošću i potrebom da se vidi što ima trajnu vrijednost. Emocije neće biti površne, ali neće se lako pokazivati. Netko bi mogao prepoznati vašu odanost upravo kroz tišinu i postupke. U odnosima će se razlikovati prolazno od onoga što ostaje.

Posao: Na poslovnom planu bit će naglašena odgovornost i mogućnost da se učvrsti stečeni položaj. Rezultati neće doći kroz slučajnost, nego kroz ranije uložen trud. Moguća je važna procjena autoriteta, nadređenih ili osoba od utjecaja. Financijska stabilnost bit će povezana s dugoročnim razmišljanjem.

Zdravlje: Tijelo će tražiti odmor od stalne napetosti i osjećaja dužnosti. Ukočenost ili umor mogli bi biti znak potrebe za popuštanjem unutarnje stege. Mir neće doći kroz dodatnu kontrolu, nego kroz dopuštanje da se ritam uspori. Snaga će se vraćati postupno i tiho.