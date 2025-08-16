Zverev ekspresno ispratio Sheltona s terena i izborio finale s drugim tenisačem svijeta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I HRVATSKA IMA IGRAČA U FINALU /

Pobjedama Carlosa Alcaraza i Alexandera Zvereva kompletirano je i drugo polufinale ATP turnira iz serije Masters 1000 koji se igra u Cincinattiju. Nakon Španjolca, Zverev je je odradio svoj dio posla protiv sjajnog mladog Amerikanca Bena Sheltona i slavio s dva puta po 6:2.

Alcaraz je imao nešto teži zadatak protiv Andreja Rubljova i slavio breakom u posljednjem gemu trećeg seta. Finale u parovima izborio je i naš Nikola Mektić.