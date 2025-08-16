I HRVATSKA IMA IGRAČA U FINALU /

Zverev ekspresno ispratio Sheltona s terena i izborio finale s drugim tenisačem svijeta

Pobjedama Carlosa Alcaraza i Alexandera Zvereva kompletirano je i drugo polufinale ATP turnira iz serije Masters 1000 koji se igra u Cincinattiju. Nakon Španjolca, Zverev je je odradio svoj dio posla protiv sjajnog mladog Amerikanca Bena Sheltona i slavio s dva puta po 6:2.

Alcaraz je imao nešto teži zadatak protiv Andreja Rubljova i slavio breakom u posljednjem gemu trećeg seta. Finale u parovima izborio je i naš Nikola Mektić.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.8.2025.
20:38
Sportski.net
Atp CincinattiCarlos AlcarazAlexander ZverevNikola Mektić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx