Mektić i Pavić s polovičnim uspjehom u četvrtfinalu Cincinnatija

Hrvatski tenisač Nikola Mektić plasirao se zajedno s Amerikancem Rajeevom Ramom u polufinale parova na teniskom ATP turniru u Cincinnatiju, dok su Mate Pavić i Salvadorac Marcel Arevalo poraženi u četvrtfinalu.

Mektić i Ram su sa 6-4, 6-4 nakon sat i 14 minuta igre izbacili američku kombinaciju Christiana Harrisona i Evana Kinga, a za pobjedu su im bila dovoljna dva oduzeta servisa, po jedan u svakom setu.

U polufinalu će igrati protiv Britanaca Juliana Casha i Lloyda Glasspoola.

Prvi nositelji Pavić i Arevalo su zaustavljeni u obrani naslova u Cincinnatiju, u četvrtfinalu su ih sa 6-4, 6-3 pobijedili prvi nositelji Britanci Neal Skupski i Joe Salisbury. U meču koji je trajao sat i devet minuta Skupski i Salisbury su Paviću i Arevalu oduzeli jedan servis u porvom setu i dva u drugom što im je osiguralo pobjedu.

