KUD S TIM PRSTIMA? /

Na tribini ludnica, a svi u šoku gledaju nizozemskog izbornika: Legenda prstima 'kopa blago'

Na tribini ludnica, a svi u šoku gledaju nizozemskog izbornika: Legenda prstima 'kopa blago'
Foto: Petter Arvidson/pixsell
1 /22
Hrvatska rukometna reprezentacija u svom drugom nastupu na Europskom prvenstvu igra protiv Nizozemske. 

Velika je borba u Malmou, ali naši su reprezentativci u utakmicu ušli s osjetno jačim entuzijazmom nego u prvom kolu protiv Gruzije. 

Na tribinama je i veliki broj hrvatskih navijača čija pjesma ne prestaje od samog početka, no poglede je ukrao i nizozemski izbornik, Staffan Olsson. Legendarni Šveđanin sve je podsjetio na dobro poznate navike nekadašnjeg nogometnog izbornika Njemačke, Joachima Lowa

Nekoliko je puta 61-godišnji Olsson prstima kopao po nosu, a u tome su ga uhvatili i fotoreporteri. Nije Šveđanin zasad kopirao sve navike Lowa koji je u svoji najboljim danima gurao i ruke u gaće, a onda sve - mirisao. 

Olsson u svojoj bogatoj karijeri ima čitavi niz medalja, član je Kuće slavnih i općenito jedan od najvećih legendi u povijesti rukometa. 

19.1.2026.
19:16
Sportski.net
Petter Arvidson/pixsell
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Staffan Olsson
