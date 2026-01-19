Na tribini ludnica, a svi u šoku gledaju nizozemskog izbornika: Legenda prstima 'kopa blago'

Hrvatska rukometna reprezentacija u svom drugom nastupu na Europskom prvenstvu igra protiv Nizozemske.

Velika je borba u Malmou, ali naši su reprezentativci u utakmicu ušli s osjetno jačim entuzijazmom nego u prvom kolu protiv Gruzije.

Na tribinama je i veliki broj hrvatskih navijača čija pjesma ne prestaje od samog početka, no poglede je ukrao i nizozemski izbornik, Staffan Olsson. Legendarni Šveđanin sve je podsjetio na dobro poznate navike nekadašnjeg nogometnog izbornika Njemačke, Joachima Lowa.

Nekoliko je puta 61-godišnji Olsson prstima kopao po nosu, a u tome su ga uhvatili i fotoreporteri. Nije Šveđanin zasad kopirao sve navike Lowa koji je u svoji najboljim danima gurao i ruke u gaće, a onda sve - mirisao.

Olsson u svojoj bogatoj karijeri ima čitavi niz medalja, član je Kuće slavnih i općenito jedan od najvećih legendi u povijesti rukometa.