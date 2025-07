Kad i gdje igra zlatna Hrvatska: Ovo je kompletan raspored SP-a u vaterpolu

Hrvatska vaterpolska reprezentacija nastupit će u Singapuru, gdje se od 11. do 25. srpnja održava Svjetsko prvenstvo na kojem branimo zlato. Nakon uspješno odrađenih priprema izbornik Ivica Tucak je, kako nam je to otkrio, zadovoljan. Od igrača je opet dobio ratnike koji će dati sve od sebe u bazenu. Momčad Hrvatske u vaterpolu je spoj dokazane kvalitete, iskustva i mladenačke energije, a cilj je samo jedan – napad na medalju, po mogućnosti onu najsjajniju. Međutim, put do uspjeha niti malo neće biti lagan. Konkurencija je strašna. Put do postolja bit će trnovit, ispunjen izazovima već od grupne faze, no Barakude su spremne pokazati zašto pripadaju samom vrhu svjetskog vaterpola.

Iskusna i moćna momčad za napad na medalju

Izbornik Tucak odlučio se za provjerene snage koje su se dokazale na najvećim natjecanjima. Okosnicu momčadi čine iskusni igrači koji su nositelji igre u svojim klubovima i reprezentaciji već godinama. Odluka Ivici Tucku nije bila laka, a nakon posljednjeg filtra s popisa su otpali treći vratar Ivan Jurišić, te igrači Vlaho Pavlić i Roko Akrap. Najveći hendikep za reprezentaciju svakako je izostanak Jerka Marinića Kragića, jednog od naših najboljih napadača, koji je zbog ozljede i operacije ramena morao propustiti cijele pripreme i natjecanje. Unatoč njegovom izostanku, napadačka moć Barakuda i dalje ulijeva strahopoštovanje.

Hrvatska na SP-u

VRATARI: Marko Bijač, Toni Popadić

CENTRI: Luka Lončar, Josip Vrlić

BRANIČI (BEKOVI): Rino Burić, Matias Biljaka, Filip Kržić

LIJEVA STRANA: Luka Bukić, Loren Fatović, Franko Lazić, Tin Brubnjak

DESNA STRANA: Konstantin Harkov, Marko Žuvela, Ante Vukičević, Zvonimir Butić

Na vratima je fantastični dvojac Bijač-Popadić, koji jamči sigurnost na najvišoj razini. Centarska linija s Lukom Lončarom i Josipom Vrlićem predstavlja nepremostivu prepreku za većinu svjetskih obrana, dok će čvrsti braniči Burić, Biljaka i Kržić biti stup obrane. Vanjska linija pršti od talenta i razorne moći – s lijeve strane prijete Fatović, Bukić, Lazić i Brubnjak, a s desne Harkov, Žuvela, Vukičević i Butić. Riječ je o momčadi koja ima i širinu i kvalitetu za najviše domete. Kao 16. igrač, u slučaju ozljede, na popisu putnika za Singapur je i Andrija Bašić.

Tucakova teška odluka i posebna zahvala Andriji Bašiću

Svako skraćivanje popisa pred veliko natjecanje izbornicima pada izuzetno teško, a ovoga puta Ivica Tucak imao je poseban zadatak. Iako nije na popisu 15 igrača za turnir, s momčadi na drugi kraj svijeta putuje i 16. igrač, Andrija Bašić. Izbornik je objasnio ovu odluku, ističući Bašićevu predanost i timski duh, ali i oprez zbog manjih problema s ozljedama unutar ekipe.

"To je 15 igrača koji će putovati za Hong Kong, plus i 16. igrač, a to je Andrija Bašić. On će biti s nama, ne daj Bože nekakve ozljede u zadnji tren, pred početak Svjetskog prvenstva. Još nismo potpuno sigurni, ali vjerujem recimo da će s Harkovom biti u redu, da će posve izliječiti ozljedu", izjavio je Tucak u Šibeniku, ne skrivajući koliko mu je ova odluka teško pala.

"Upravo zato, Andriji Bašiću i veliko hvala, to sam rekao ispred svih igrača. Nekako mi je najteže baš zbog njega bilo jer ipak će s nama cijelo vrijeme, ide na drugi kraj svijeta, a nije predviđen za momčad", dodao je izbornik. Ovaj potez pokazuje zajedništvo koje vlada u reprezentaciji, gdje je svaki pojedinac spreman podrediti se uspjehu kolektiva, što je često i ključni sastojak za osvajanje medalja.

Raspored u skupini D: Vatreni okršaji od samog početka

Ždrijeb je Hrvatsku smjestio u iznimno zahtjevnu skupinu D, zajedno s vaterpolskim velesilama Grčkom i Crnom Gorom te autsajderom Kinom. Već od prvih utakmica Barakude će morati biti na najvišoj razini kako bi osigurale što bolju poziciju za nokaut fazu.

1. kolo, 12. srpnja (subota): 06.10 Kina – Hrvatska

2. kolo, 14. srpnja (ponedjeljak): 11:35 Hrvatska – Crna Gora

3. kolo, 16. srpnja (srijeda): 11.35 Grčka – Hrvatska

Otvaranje protiv Kine trebalo bi poslužiti kao idealna prilika za ulazak u turnirski ritam, no nakon toga slijede dva derbija. Dvoboj s Crnom Gorom uvijek donosi poseban naboj i neizvjesnost, dok će utakmica protiv Grčke, aktualnih svjetskih doprvaka, vjerojatno odlučivati o pobjedniku skupine i izravnom plasmanu u četvrtfinale.

Kalkulacije i put do finala. Što donosi koje mjesto u skupini?

Sustav natjecanja je jasan i ne ostavlja puno prostora za kalkulacije – cilj je osvojiti prvo mjesto u skupini. Samo pobjednik skupine osigurava izravan plasman u četvrtfinale, što donosi dva ključna dana odmora više u odnosu na konkurenciju. Drugoplasirane i trećeplasirane momčadi morat će u osminu finala, gdje ih čekaju dodatne teške i iscrpljujuće utakmice.

Evo kako izgleda potencijalni put Hrvatske, ovisno o plasmanu u skupini D

Ako Hrvatska osvoji 1. mjesto: Izravno ide u četvrtfinale gdje čeka pobjednika dvoboja osmine finala između drugoplasirane momčadi iz skupine B (Španjolska, Mađarska, Australija, Japan) i trećeplasirane momčadi iz skupine A (Srbija, Italija, Rumunjska, Južna Afrika). Ovo je daleko najpovoljniji scenarij.

Ako Hrvatska osvoji 2. mjesto: U osmini finala igrat će protiv trećeplasirane momčadi iz skupine C (SAD, Brazil, Kanada, Singapur). U slučaju pobjede, u četvrtfinalu bi je čekao pobjednik skupine B, što bi vjerojatno značilo okršaj s moćnom Španjolskom ili Mađarskom.

Ako Hrvatska osvoji 3. mjesto: U osmini finala ide na drugoplasiranu momčad iz skupine C. Prolazak dalje donio bi četvrtfinalni sraz s pobjednikom skupine A, gdje su glavni favoriti Srbija i Italija.

Jasno je koliki je ulog u utakmici protiv Grčke. Pobjeda ne donosi samo prvo mjesto, već i lakši put prema polufinalu te prijeko potreban odmor u gustom rasporedu. S druge strane, ovo Svjetsko prvenstvo bit će povijesno i za hrvatski ženski vaterpolo, jer će naša ženska reprezentacija po prvi puta debitirati na najvećoj svjetskoj smotri, što je ogroman uspjeh i poticaj za budućnost.

S moćnom momčadi, jasnom vizijom i ogromnim motivom, Barakude kreću u još jednu misiju. Navijači diljem Hrvatske s nestrpljenjem očekuju početak prvenstva, nadajući se da će se naši vaterpolisti iz Singapura vratiti s medaljom oko vrata. Put je težak, ali ova generacija je već dokazala da je sposobna za najveća djela.

Raspored utakmica - Grupna faza

Skupina A

12. srpnja

Srbija - Južnoafrička Republika (3 sata)

Rumunjska - Italija (14.45)

14. srpnja

Južnoafrička Republika - Rumunjska (4.35)

Italija - Srbija (14.45)

16. srpnja

Italija - Južnoafrička Republika (7.45)

Srbija - Rumunjska (10 sati)

Skupina B

12. srpnja

Španjolska - Japan (10 sati)

Mađarska - Australija (11.35)

14. srpnja

Japan - Mađarska (7.45)

Australija - Španjolska (10 sati)

16. srpnja

Australija - Japan (4.35)

Španjolska - Mađarska (14.45)

Skupina C

12. srpnja

Kanada - SAD (4.35)

Brazil - Singapur (7.45)

14. srpnja

SAD - Brazil (3 sata)

Singapur - Kanada (13.10)

16. srpnja

Kanada - Brazil (3 sata)

Singapur - SAD (13.10)

Skupina D

12. srpnja

HRVATSKA - Kina (6.10)

Crna Gora - Grčka (13.10)

14. srpnja

Grčka - Kina (6.10)

HRVATSKA - Crna Gora (11.35)

16. srpnja

Kina - Crna Gora (6.10)

HRVATSKA - Grčka (11.35)

Nokaut-faza

Osmina finala

18. srpnja

OF1: 2C - 3D

OF2: 3C - 2D

OF3: 2A - 3B

OF4: 3A - 2B

Termini utakmica: 10 sati, 11.35, 13.10 i 14.45.

Četvrtfinale

20. srpnja

ČF1: 1A - OF1

ČF2: 1B - OF2

ČF3: 1C - OF3

ČF4: 1D - OF4

Termini utakmica: 10 sati, 11.35, 13.10 i 14.45.

Polufinale

22. srpnja

PF1: ČF1 - ČF2 (11.35)

PF2: ČF3 - ČF4 (15.35)

Za treće mjesto

24. srpnja

gubitnik PF1 - gubitnik PF2 (14 sati)

Finale

24. srpnja

pobjednik PF1 - pobjednik PF2 (15.35)

