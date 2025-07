Bili smo na kavi s poznatim Hrvatom: 'Ispričavam se svima, iako me zasmetalo'

Sunce je pržilo na najjače, a jedini hlad nudila je unutrašnost jednog zagrebačkog hotela. Hrvatska vaterpolska reprezentacija i izbornik Ivica Tucak odrađivali su u srijedu medijske aktivnosti prije odlaska u Hong Kong odakle će pak, nakon pet dana priprema i prijateljske utakmice sa SAD-om, put Singapura na SP koje će se održati od 11. do 24. srpnja. Mi smo se našli s Perom Kuterovcem, članom stručnog stožera hrvatske vaterpolske reprezentacije, stručnjakom za fizičku pripremu svjetskog glasa, kondicijskim i plivačkim trenerom.

'Ne brojim više natjecanja'

Pero je u hotel došao na motoru. Držao je kacigu u rukama...

"Idemo sjest van?" - pitao je Pero Kuterovac.

"Ajmo, iako je pakleno vruće" - rekao mu je potpisnik ovih redaka.

Sjeli smo na terasu. Razgovor je mogao početi...

Inače, Kuterovac je najpoznatiji po tome što je dugogodišnji kondicijski trener hrvatske vaterpolske reprezentacije, s kojom je osvojio brojne medalje, uključujući sedam zlatnih.

"E, ni sam ne znam koje mi je ovo u Singapuru veliko natjecanje. Ne brojim ih više. Brojač mi je stao na sedam zlatnih, imam sedam ili osam medalja sa SP-a, a sad koliko imam ukupno odrađenih velikih natjecanja s vaterpolskom reprezentacijom... Ma, tko će to brojati. ne brojim, Ne zanima me. Svako je novo. To je sport. Sport je tako emotivan proces jer su očekivanja uvijek velika, a kako dižete očekivanje, raste prezentacija. Svako natjecanje je novo natjecanje, morate ga tako gledati i zaboraviti što je bilo kad smo bili svjetski prvaci. Hrvatska u Singapuru brani svjetsko zlato, ali na staroj slavi se ne živi, a ukoliko dođete na SP bahato, u stilu mi smo aktualni prvaci svijeta, tko nam što može - tad ćete sigurno dobiti po glavi. Tu nema greške, to je sigurno. Prošle godine smo uzeli tri medalje, ako sad zeznemo, vrijeđat će nas na najjače kao da se ništa nije dogodilo. To je tako u Hrvatskoj, ali nije u stranim zemljama."

Podsjetili smo ga da ima ukupno 15 medalja s vaterpolistima. Odokativno izbrojali da ima više od 15 velikih natjecanja...

"Moguće. Ma, koliko god medalja uzmeš, osvojiš, nije dobro i javnost kod nas hoće još i još i još... U inozemstvu shvaćaju da ne možeš stalno biti prvi. To ne postoji. Samo mi to mislimo u Hrvatskoj. Najvažnije je učiti malu djecu, buduće sportaše, da izgube. To pogotovo vrijedi za tenis. To je mašina socijalnih luđaka, pričao sam vam o tome u podcastu. Što prije mladi sportaši nauče izgubiti, bolje za njih. Kad izgube, da čestitaju, daju ruku boljem u tom trenutku. To je vrijednost sporta".

Uzeo je dim cigarete i ispuhao dim. Napravio kratku stanku i promijenio temu...

"Ali, nije mi jasna jedna stvar. Kako me netko može bez mog dopuštenja staviti na društvene mreže?!"

Pero je mislio na video sa zanimljivim detaljom s jednog seminara na kojem je otkrio kako je svojedobno odbio Zdravka Mamića i njegov poziv da dođe u Dinamo.

'Video nije trebao završiti u javnosti'

"Rekao sam Zdravku, ako dođem u Dinamo, za tri dana bi se potukli. Ti ćeš mi pokušavati reći što da radim, a ja ću te udariti girjom u glavu. Bolje da ne čačkam mečku, ni ja ni ti", istaknuo je u tom videu.

Naljutilo ga je što su neki snimali njegovu prezentaciju i izlaganje. Pero je old school tip, ne voli kamere, mobitele, društvene mreže, nije jedan od onih koji će se naslikavati. Njegov rad i rezultati govori za njega.

"Nemam pojma tko je to snimio. Hoću reći, ja radim edukaciju. Ja tebi hoću prenijeti emociju. Objasniti, dočarati što je to biti trener."

Došao je konobar i dobacio - "Evo najboljeg konidicijskog trenera u Hrvatskoj, a može se reći možda u ovom dijelu Europe i svijeta." Kuterovac se nasmijao i naručio espresso, a novinar sok. No, vrlo brzo je opet postao ozbiljan.

"I onda netko tko mene ne pozna, kad vidi taj video, zaključi da sam neki nepristojan tip. Znam što ću sljedeći put napraviti. Zabranjeno snimanje ako hoćete da vam predajem. Doviđenja. Zasmetalo me. Žao mi je što je to uopće iscurilo da društvene mreže i što su mediji prenijeli taj dio mog izlaganja i tu priču oko Zdravka Mamića. Tome nije mjesto na spomenutim mjestima, platformama. Ja sam držao edukaciju. Vi znate što je sport, sport je emocija, ludilo. Htio sam trenerima objasniti, prenijeti što je to emocija. Naravno da se tu ne biraju riječi. Ispao sam vulgaran, nekulturan. Doktor sam znanosti i trener koji ima toliko i toliko medalja i onda mi nije bili ugodno. Pogotovo ako to moja majka vidi, ako me razumijete. Ne znam zašto to ljudi rade, uopće ne razumijem".

Je li Pero doznao od koje je osobe to krenulo, tko je snimio video i plasirao ga na internet?

"Ma nije uopće ni važno. Zdravko Mamić je ime koje privlači ljude i taj dio izlaganja je bio zanimljiv. Završilo je sve na društvenim mrežama, a mediji kao mediji, prenijeli su ga. Cijenim Zdravka Mamića beskrajno, ne ulazim u optužnice, sudski pravorijek, je li napravio, što je napravio, ali mogu tvrditi da je to najbolji sportski djelatnik koji je od jednog hrvatskog kluba napravio instituciju".

Mnogi se ne bi složili s ovim što je Pero rekao. Potpisnik ovih redaka sigurno ne misli tako...

"Vi imate svoje mišljenje, ja imam svoje, javnost ima svoje. Možemo se slagati ili ne slagati oko Zdravka Mamića, za mene je to respekt forever".

Zdravko Mamić je bjegunac od hrvatskog pravosuđa i osoba koja je iz Dinama izvukla nezakonitim putem ogroman novac. Točnije, 116 milijuna kuna iliti 19 milijuna eura.

"Ok, ja gledam što je napravio čovjek od Dinama. Napravio je instituciju".

I Pero je odbio poziv bjegunca Zdravka Mamića...

"Davno je to bilo, Zdravko se toga i ne sjeća. Bilo je to prije 15-20 godina. Odbio sam jer ga previše cijenim, on mene isto jer je htio dovesti najboljeg u klub, nisam htio. To je jedna lijepa anegdota gdje ti kao trener možeš procijeniti imaš li mjesta i prostora da ti pokažeš ono što znaš. Danas u nekim sportovima, nažalost, kondicijski trener služi za zagrijavanje i istezanje ekipe. I hoću se javno ispričati svima, ali taj video, izrečeno, nije bilo za društvene mreže, nego pokušaj prenošenja emocije trenera. Naljutilo me što je izašlo van, ali kužim, moderno doba. Iako ne razumijem i nikad neću shvatiti to nasnimavanje. I na tom predavanju sam govorio - ljudi, niste vi bolji treneri ako imate sto lajkova ili tisuću lajkova više. Gledaju se rezultati. Mene baš briga što će netko misliti o meni, da se razumijemo, ali jednostavno kad idem u javnost, neću psovati. Lijepo sam odgojen čovjek. Nisam kreten, nisam debil. Vi me poznajete, ali ljudi drugi ne. Ja i vi se poznajemo i vama su moje psovke bile simpatične jer su bile emocija, ali drugi ljudi koji me ne znaju, njima to može zvučati bahato, prepotentno. Jer me ne poznaju. Oni koji me poznaju znaju da nisam to radio iz neke zloće, nego jer sam ušao u objašnjavanje."

'Teško je raditi s nogometašima'

Nastavio je pričati o Dinamu i radu s nogometašima...

"Nisam htio. Teško je raditi s nogometašima. Nogometaši nisu sportaši kao vaterpolisti. Oni su skroz drugačiji. Nogomet je kao sport puno popularniji. Lova je ogromna. Nisu umišljeni, ali su uvijek u nekoj komfort zoni. Da se previše ne umore, boje se da će biti tvrdi. Jednostavno, tako je odgajano. Nemojte dizati utege slučajno jer ćete biti tvrdi, nemojte ovo, ono... Dugoročno neće dati rezultat, sportaši neće biti dobro pripremljeni, nažalost".

Koja je najvažnija činjenica ovih priprema za SP u Singapuru?

"Ta da smo zbog novih pravila u vaterpolu više nego prije radili u teretani, jer će zbog novih pravila biti više kontakata u baznu. Promjena pravila mijenja strukturu priprema. Povećao sam dečkima teretanu, snagu, specifične treninge smo radili. Na manjem prostoru, isti broj igrača, posljedično je uvijek više duela i kontakta i to je ono što je drastično različito od onog prije. To što je dvije sekunde kraći napad, to i nije tako strašno. Ali, broj kontakta će na ovom SP-u u Singapuru drastično mijenjati cijelu strukturu, odnosno jednadžbu specifikacije sposobnosti za uspjeh u vaterpolu. Pripreme, ove dosad, bile su drugačije. Uz spomenuto, puno smo više igrali, puno više pripremnih utakmica, puno više situacijskih stvari. To je jedino što je drastično različito od dosadašnjih priprema".

Konobar je donio kavu i sok za naš stol. Pero je popio malo kave i nastavio...

"Ja vaterpolo jako volim, s ovim dečkima u vaterpolskoj reprezentaciji Hrvatske jako volim raditi. To su sportaši, igrači koji znaju kad prijeđu ovu crtu, da ulaze u svijet samuraja i vitezova. A ovi dečki, Tuckova reprezentacija Hrvatske u vaterpolu, to su ratnici u bazenu. Tu nema plakanja, maminih i tatinih sinova. To ne postoji. Oni su stvarno u glavi takvi i zato je s njima divno raditi.

Kondicijski treneri se moraju prilagođavati tekućim promjenama same utakmice, ali generalno u trenažnom procesu uvije dolazi do nekih novih saznanja.

'Tucak, ti si Bog'

"Ima tu jako puno istraživanja o sposobnostima, preformansima, metodikama, metodici treninga, generalno morate biti stalno informirani, updejtani novim obavezama, novim saznanjima."

Tad je došao izbornik Ivica Tucak s pressice.

"Čekaj, ti si već završio pressicu? Kazao je izborniku Tucku naš sugovornik Pero Kuterovac.

"Jesam".

"Bravo, ti si Bog, jedini Bog, apsolutno, realno" - konstatirao je Pero.

I, koja su očekivanja na SP-u? Pitali smo Peru Kuterovca...

"Uvijek medalja. Idemo uvijek po medalju, ali smo tihi u tome. Ako želiš nešto ostvariti veliko, moraš sanjati veliko."

Lino Červar kaže - "Stremi ka zvijezdama da bi završio u nebu".

"Točno tako. Vidjet ćemo što će biti. Napravili smo sve, odradili odlične pripreme. Zadovoljan sam. 100% je sve odrađeno. Uz to, nije bilo puno ozljeda, prenaprezanja. Kako to inače ide u pripremama. Konstantin Harkov je imao rupturu palca, distalne falange, to je jedina ozljeda koja se dogodila tijekom 7 tjedana priprema. Bit će spreman, igrao je sad protiv Italije. To se dogodilo protiv Mađarske u Rijeci prije tri tjedna. Svi će biti dobri, našpanani, zdravi."

'Jet leg je zeznuta stvar'

Azija nosi puno nevaterpolskih izazova. Razgovarali smo s izbornikom Tuckom o tome...

"Naravno, ali najveći će biti vremenska razlika, jet leg. Ima tu puno utjecanja koje morate ukalkulirati u jednadžbu. Vremenska razlika utječe na to da morate na vrijeme otići, izaći iz jet lega. Da vam ne bi jet leg ušao u utakmice. To je zeznuto. Fiziologija. Razlika između Singapura i Hrvatske je 6 sati. To je šest dana aklimatizacije. Sat po danu. Koliko sati, toliko dana. Tako se slaže po sporrtskim programima i takvo je pravilo", zaključio je Pero Kuterovac.

