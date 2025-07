Barakude protiv vaterpolske velesile traže savršeni start i plasman u četvrtfinale

3. kolo SP-a u vaterpolu, Skupina D

Grčka - Hrvatska

0:0

Najava

Nakon zagrijavanja protiv Kine i važne pobjede u teškoj utakmici protiv Crne Gore, naši vaterpolisti love savršeni start Svjetskog prvenstva. Za to nam treba pobjeda protiv još jedne renomirane vaterpolske zemlje, Grčke.

Grci su u prvom kolu izgubili od Crne Gore i doveli se u probleme dok mi lovimo prvo mjesto skupine i izravan plasman u četvrtfinale bez potrebe za osminom.

Pobjeda ili remi protiv Grka donosi Hrvatskoj sigurno prvo mjesto u skupini i izbjegavanje osmine finala.

Zanimljivo, Barakude mogu završiti prve i u slučaju poraza. Tada bi sve tri reprezentacije imale po šest bodova, a poredak bi se odlučivao prema gol-razlici u međusobnim susretima.

Hrvatska je trenutačno u najboljoj poziciji: svladala je Crnu Goru s +2, a poraz od Grčke s minimalnim rezultatom (npr. -1) i dalje bi je ostavio na vrhu tog trokuta. No, bilo koji teži poraz mogao bi ih gurnuti na drugo ili čak treće mjesto, što znači osminu finala i težeg suparnika u borbi za medalje.

