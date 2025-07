Legendarni Hrvat sa sportskim 'svetim trojstvom' u vitrinama: 'Moram reći jednu bitnu stvar'

Sitno brojimo do prvog nastupa hrvatske vaterpolske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Singapuru koje počinje 11. srpnja, a traje do 25. srpnja. Barakude, to znaju već ptice na grani, imaju recentnu i središnju ulogu na turniru jer su aktualni prvaci svijeta i brane zlato.

Legenda hrvatskog vaterpola, nekadašnji kapetan, osvajač olimpijskog (London 2012.), svjetskog (Melbourne 2007.) i europskog zlata (Zagreb 2010.), proslavljeni bivši vaterpolist Samir Barać, danas je privatni poduzetnik, vlasnik tvrtke za pohranu dokumentacije i predsjednik VK Primorje EB.

Vaterpolo je bio i ostao njegov život i naravno da s nestpljenjem iščekuje nastup hrvatskih vaterpolista na turniru, a prvu utakmicu u skupini D izabranici Ivice Tucka igraju protiv Kine. Hrvatska protiv Kine nastupa u subotu s početkom u 06.10 ujutro po hrvatskom vremenu. Barakude će u grupi D igrati još protiv Crne Gore i Grčke, a to će biti kud i kamo jači i značajni izazovi, bitnije utakmice...

"Svaka je utakmica bitna na Svjetskom prvenstvu, bez obzira protiv koga igrali", kazat će trofejni Riječanin Samir Barać čija riječ itekako ima težinu u hrvatskom vaterpolu...

"Hrvatska u Singapuru brani naslov prvaka svijeta i naravno da su vaterpolisti čitavu javnost naviknuli na najviša postolja, međutim postoji tu nekoliko činjenica koje su evidentne. Dakle, vaterpolska pravila su se promijenila, smanjilo se igralište. Pitanje je samo koliko će reprezentacije, ove koje su u vrhu i koje su približno vrhu, koliko će se prilagoditi i adaptirati na nova pravila i na suđenje. S druge strane, Hrvatska ima pravo razmišljati o najsjajnijim odličjima, o medaljama, jer ima uvijek kvalitetu na velikim natjecanjima", govori za portal Net.hr. Samir Barać.

Teže je obraniti naslov prvaka nego ga osvojiti...

"Kontinuitet je teže imati, da, ali gledajte jednu stvar. Svjedoci smo, ja sam se uvijek malo čudio kad su mi govorili u sportskom miljeu i malo izvan, da kad pričamo o nogometu, da imamo 4 milijuna trenera. Kad gledamo općenito hrvatski sport, mi imamo u svemu 4 milijuna trenera, u svakom sportu. Onda svi sve znamo, na kraju krajeva i zbog tih i sličnih razloga želimo uvijek najbolje rezultate. Ne priznajemo ništa drugo. Međutim, sad kad ovako otvoreno pričamo, moram navesti jednu stvar koja je vrlo bitna, a to je da činjenice koje jesu su sljedeće - i ostale reprezentacije treniraju, bore se i žele ostvariti što bolji rezultat i uzeti što sjajniju medalju. Mi volimo pretendirati uvijek na najviše postolje, međutim puno nas je puta i u ostalim sportovima, na kraju krajeva i u našem sportu, u vaterpolu, opomenulo da nismo jedini i da moramo razmišljati malo šire, a ne samo o sebi".

Na koga to konkretno Samir Barać misli?

"Tu u prvom redu mislim na reprezentacije koje su već tradicionalno u vrhu - Mađarska, Španjolska, Grčka, Srbija itd. I tu je i SAD. I najvažnije od svega - promjena pravila - više će donijeti prednost onim reprezentacijama koje nisu u prvom planu, ajmo reći ne mogu doći do medalje. Da mogu i oni iznenaditi. Upravo zbog tih novih pravila. Ponavljam još jednom - imamo se pravo nadati i želimo našoj reprezentaciji sve najbolje, ali naravno moramo uvažavati svoje suparnike".

Po novim pravilima, teren je manji pa će tu biti manje plivanja i više kontakta u bazenu. Pero Kuterovac, član stručnog stožera hrvatske vaterpolske reprezentacije, kondicijski trener i trener plivanja, pripremio je vaterpoliste upravo na način da što bolje odgovore novim pravilima. Ovog puta, dečki su proveli više vremena u teretani nego na prijašnjim pripremama. Pričao nam je Pero o tome nedavno kad smo s njim bili na kavi...

"Revolucija u vaterpolu već se davno dogodila što se tiče fizičke pripreme. Znači, smanjio se broj kilometara u trenažnom procesu i pojačala se teretana. Meni dueli apsolutno ništa nisu novo jer su već godinama prisutni, a to je uvođenje faula s vanjske pozicije. Time je nastala borba na vanjskim pozicijama kao na centru i beku. To mi ništa nije strano, međutim ono što mi je malo kao treneru i bivšem vaterpolisti žao je što nema kontre. Tranzicija je onemogućena zbog manjeg igrališta, smanjenog igrališta i do izražaja dolazi duel."

Što je još Samiru Baraću žao?

"Sve federacije i cijeli vaterpolo, svi savezi se bore protiv tog utjecaja sudaca na igru, međutim ona je još više došla do izražaja promjenom pravila, smanjivanjem dimenzija igrališta i smanjivanjem napada koji sad traje dvije sekunde manje."

Jerka Marinića Kragića neće biti na SP-u jer je operirao rame, ali Hrvatska je i dalje moćna. Tuckova Hrvatska posjeduje posebno oružje koje nemaju sve reprezentacije, ne tako izraženo kao naša.

"Momčadska igra i kult reprezentacije oduvijek su naš forte, Za kult reprezentacije su potrebni rezultati, a mi od 2007. i zlata na SP-u u Italiji, počeli smo graditi taj kult. Tad je to krenulo, ajmo to tako reći. Od 2007. Hrvatsku u vaterpolu rezultati maze i paze i naravno da se tu onda stvara jedan kult reprezentacije i motivacija za igranje za Hrvatsku je ogromno. Kad ste mi već spomenuli Marinića Kragića, on je jedan od iskusnijih igrača, vrlo dobar šuter i vrlo dobar jedan od organizatora igre, ali u reprezentaciji imamo opet neka nova/stara imena koja mislim da će dostojno zamijeniti i to je vrlo dobar put. Kad nekoga nema, bez njega se može i mora. Reprezentacija uvijek u nekoj svojoj igračkoj slagalici ima vrlo vrlo dobrih i kvalitetnih igrača. To dokazuju i rezultati mlađih kategorija nacionalnih reprezentacija, samo je bitno da igrači dobiju šansu", zaključio je Samir Barać.

