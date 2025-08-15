Mario Gregurina u 'Maksanovom korneru': 'Ostao sam u dobrim odnosima s Kovačevićem, čujemo se'

NAJMLAĐI SHNL TRENER /

Mario Gregurina, trener Slaven Belupa, pravi vojnik hrvatskog prvoligaša iz Koprivnice, čovjek koji je dres ovog kluba nosio čitavu karijeru, gost je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner". Bio je asistent Mariju Kovačeviću, sadašnjem treneru Dinama, a njegov trenerski put tek dobiva zamah.

Nažalost, igračku karijeru mu je prekinula ozljeda sa 29. godina, ali nogometnu strast i dalje živi — samo iz druge perspektive. Mario Gregurina spada u plejadu mladih i talentiranih hrvatskih nogometnih trenera, nove generacije ispred kojih je svjetla budućnost. Mario Gregurina, najmlađi trener u SHNL-u, bez kočnica, sasvim otvoreno, odgovara na sva naša pitanja i otkriva brojne detalje iz života i karijere. Pogledajte novi podcast Net.hr-a Maksanov korner.