NAJMLAĐI SHNL TRENER /

Mario Gregurina u 'Maksanovom korneru': 'Ostao sam u dobrim odnosima s Kovačevićem, čujemo se'

Mario Gregurina, trener Slaven Belupa, pravi vojnik hrvatskog prvoligaša iz Koprivnice, čovjek koji je dres ovog kluba nosio čitavu karijeru, gost je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner". Bio je asistent Mariju Kovačeviću, sadašnjem treneru Dinama, a njegov trenerski put tek dobiva zamah.

Nažalost, igračku karijeru mu je prekinula ozljeda sa 29. godina, ali nogometnu strast i dalje živi — samo iz druge perspektive. Mario Gregurina spada u plejadu mladih i talentiranih hrvatskih nogometnih trenera, nove generacije ispred kojih je svjetla budućnost. Mario Gregurina, najmlađi trener u SHNL-u, bez kočnica, sasvim otvoreno, odgovara na sva naša pitanja i otkriva brojne detalje iz života i karijere. Pogledajte novi podcast Net.hr-a Maksanov korner. 

15.8.2025.
7:20
Silvijo Maksan
Mario GregurinaSlaven BelupoMario KovačevićHnlTrener
