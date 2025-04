ŠOU MOŽE POČETI / 'Svi zajedno plešemo, a slavit će u HNL-u onaj koji će najbolje plesati'

"Svi zajedno plešemo, a slavit će onaj koji će najbolje plesati." Slikovito je to dočarao Gennaro Gattuso, strateg Hajduka, u petak na pressici. Bijeli igraju protiv finalista Kupa Slaven Belupa u subotu u Koprivnici od 16.00 u 28. kolu SuperSport HNL-a. Da nije devet utakmica do kraja nego devet finala, to dobro znaju svi i Fabio Cannavaro kojeg muče određeni medijski napisi. Na ovaj je način najavio Marko Vargek reportažu Donne Diane Prćić.